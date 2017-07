FOTO Z Ronalda sa stáva stroj na deti! Ukrýva jeho priateľka v brušku ďalšie dieťa?

Vyzerá to tak, že otcovské povinnosti bude mať Cristiano po prvýkrát s matkou dieťaťa, ktorú bude poznať. Doteraz mu jeho deti porodili náhradné matky, ktoré za to dostali aj slušne zaplatené. Pri pohľade na aktuálne zábery z rodinnej dovolenky na Ibize je zrejmé, že Ronaldova drahá je „v tom“. Fotografie priniesol britský portál www.thesun.co.uk

Bývalý asistentka predaja známej módnej spoločnosti randí s hviezdou Realu Madrid už približne päť mesiacov a svoju lásku by radi spečatili aj inak ako „chodením“. Ak by to bola pravda, tak by bola Georgina prvou kráskou po plejáde predošlých známostí špičkového hráča, ktorá by ho „dokopala“ až k takémuto vážnemu prejavu lásky. Názor, či je alebo nie je tehotná, si môžete urobiť podľa FOTO v galérii.

Naposledy sa Cristiano ukázal na Instagrame s dvomi deťmi, ktorá drží v náručí, keďže sa stal dvojnásobným otcom dvojičiek. Ktovie, možno onedlho už bude rodina portugalského virtuóza zase o niečo väčšia.