FOTO Zranenie, z ktorého vám bude nevoľno: Útočník Sparty takmer prišiel o oko

Pulkrab sa pred koncom prvého polčasu dostal do hlavičkového súboja. To ešte netušil, že je to jeho posledná sekunda v stretnutí. S protihráčom sa totiž zrazili hlavami a odskákalo si to najmä Pulkrabovo ľavé oko, ktoré sa stratilo v krvi.

Tréneri, fanúšikovia i celá Sparta sa začali obávať, či to nebude vážnejšie. „Jeho oko je len pomliaždené. Nemá tam žiadnu zlomeninu, nie je to nič vážne,“ vyhlásil tréner Pražanov David Holoubek.

To napokon potvrdil aj samotný mladík, keď sa objavil vo videu, ktoré sa objavilo na oficiálnom klubovom konte na sociálnej sieti Twitter.