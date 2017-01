FOTO Francúzskej hviezde hrozí stopka za kvapavku: Môže za škandál táto sexica?

Kmeňový hráč Manchestru City hosťuje v španielskej La Lige a v kalendárnom roku 2017 odohral prvý zápas na pôde Realu Madrid. Po prehre jeho klubu 3:0 v 1. zápase Copa del Rey ho zrejme viac mrzí záujem antidopingových komisárov o jeho osobu.

Francúzsky stredopoliar musel v závere roka 2016 vysvetľovať svojím fanúšikom kauzu na svojom Twitteri súvisiacu so sexuálnym ochorením kvapavky. Útok hackerov na jeho fotografiu zo špecializovanej kliniky v spoločnosti jeho priateľky vysvetlil nasledovne.

„Chcel som posilniť svoju imunitu cez rôzne vitamínové terapie,“ pričom jeho slová podporila aj samotná klinika. „Poskytli sme mu špeciálnu starostlivosť, aby bol v plnom zdraví.“ Do celej situácie sa zapojili aj antidopingoví komisári, ktorí poukazujú na fakt, že futbalisti nemajú právo prijať vnútrožilovú terapiu v nadmernom množstve. Výnimku tvoria len akútne zdravotné dôvody a Nasri by v tomto prípade potreboval terapeutické výnimky.

We provided @SamNasri19 a concierge Immunity IV Drip to keep him hydrated & in top health during his busy soccer season with @SevillaFC 💧💯 pic.twitter.com/bfDNeM5vQu