Lampard ohlásil koniec. Legenda Chelsea a jeho pamätné okamihy: Tituly, smrť matky i rozchod

Prvý titul s Chelsea

Po 50-tich rokoch čakania! Chelsea cestovala v apríli 2005 do Boltonu s vedomím, že víťazstvo bude znamenať ich titul v Premier League. Po prvom polčase bolo 0:0, no v druhom dejstve zavelil k triumfu práve Frank Lampard a dvoma gólmi rozhodol o triumfe. Zostávali ešte tri zápasy do konca súťaže a The Blues udržali pred Arsenalom náskok 12 bodov. Zlatý moment však patril Lampardovi.

