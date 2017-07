Futbalista Sapara po postupe Ružomberka vypenil: Takto naložil slovenským fanúšikom!

Ružomberčania prehrali v Srbsku 1:2, na domácej pôde teda museli na priamy postup vyhrať 1:0 alebo dvoj a viacgólovým rozdielom. Do vedenia šiel slovenský klub až v 67. minúte vďaka vlastnému gólu súpera.

To už nebol na ihrisku spomínaný Sapara, ktorý šiel dole v 58. minúte po pichnutí v triesle. V 2. predkole sa vráti do Nórska, kde kedysi hrával za slávny Rosenborg Trondheim, teraz bude čeliť Brann Bergenu.

„Som veľmi rád, že sa vrátim do Nórska. Zvládli sme to predovšetkým v hlavách. V prvom a druhom polčase za stavu 0:0 bolo počuť piskot niektorých ľudí. Neviem, či tomu nerozumejú. Hrali sme na postup a ustrážili sme si to v hlavách. Vedeli sme, boli sme presvedčení o tom, že gól dáme. Boli sme stopercentní vzadu. Súper je silný v protiútokoch, nemohli sme hrať hurá systém. Skvele zvládnutý zápas,“ povedal Sapara po zápase bez servítky, cituje ho portál profutbal.sk.

Následne pritvrdil a fanúšikom nepriamo odporučil, ako by to na tribúnach nemalo vyzerať. „Škoda, že nám to nepadlo už v prvom polčase, možno by ľudia trochu ožili a nepískali by. Bohužiaľ, nie len ružomberský divák, ale aj slovenský šport je postavený na tom, že nemáme fanúšikov športu, ale fanúšikov víťazstiev. Pokiaľ nevyhrávate, ľudia pískajú, sú nespokojní, pritom o desať - pätnásť minút stáli na nohách a burácali. Niekedy je to smutné. Ja som však rád, že tento klub pracuje tak, ako pracuje. Je tu dobrá pôda, veľa mladých či starších dobrých hráčov, výborná partia. Zaslúžene sme postúpili a ja sa teším na Nórsko.“