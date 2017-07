Futbalista z lietadla smrti sa nedožil toho najcennejšieho: Na maličkého syna sa pozerá z neba

Futbalisti Chapecoense cestovali do kolumbijského mesta Medelin na finále Copa Sudamericana, kde mal byť ich súperom tím Atlético Nacional. Žiaľ, už nedoleteli. Nehodu prežili iba traja futbalisti, no Tiaguinho to šťastie nemal. Krátko pred tragédiou sa dozvedel, že sa stane otcom, narodenia synčeka sa však nedožil.

Jeho manželka Graziele pred pár dňami porodila ich spoločné bábätko a fotografiou sa pochválila na sociálnej sieti. Pri pôrode bol symbolicky aj jej manžel. Aspoň na fotografii. Aby mal drobček pamiatku na svojho otca, dostal po ňom meno.

Klubu i pozostalým pomohlo množstvo hviezd a dokonca sa kolumbijský súper rozhodol udeliť trofej, o ktorú mali hrať, symbolicky klubu Chapecoesne.