Futbalisti spravili osudovú chybu: Natáčali si orgie v šatni, klub nemal zľutovanie

Vyhadzov si vyslúžili štyria futbalisti z tímu Gaucho. Pri sexuálnych orgiách priamo v šatni sa aktívne zapojili traja hráči a posledný člen celú situáciu nakrúcal na telefón. Malo dokonca prísť aj k pohlavnému styku. Video sa na istý čas objavilo na sociálnych sieťach.

Na incident, na ktorý si futbalová história nepamätá, okamžite reagoval prezident klubu Gilmar Rosso. Ten dal vymazať všetky zmienky o nechutnostiach a s hriešnikmi nemal najmenšie zľutovanie. "V živote sú chvíle, keď je to najlepšie, čo môžete urobiť, ostať pokojný a len sledovať dianie,“ napísal klub v oficiálnom stanovisku.

„Keď som uvidel spomínané video, okamžite som ho dal odstrániť. Zdalo sa mi to odporné. Ak sa chcú opiť, praktikovať orgie, alebo sú gayovia, tak je to ich problém. Ale nech to robia mimo areálu klubu. Gaucho Sport Club tu nie je strážcom morálky, ani dobrých mravov, ale najzávažnejšia vec bola, že to praktikovali v šatni,“ povedal prezident Rosso.

Nevedno, kam povedú kroky pánov, ktorí majú pravdepodobne zvrátené chúťky. Pretože sexuálna orientácia je vec, za ktorú sa nemusia hanbiť, ale súložiť v šatni a zverejniť to na verejnosti? Šokovaní ostali ľudia po celom svete.