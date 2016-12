Futbalová hviezda sa nemôže sťažovať: Oženila sa a podpísala kontrakt za milióny!

Carlos a Vanessa sa spoznali, keď mal futbalista len 13 rokov. Áno mu jeho drahá povedala o 19 rokov neskôr v štvrti San Isidro v blízkosti argentínskeho hlavného mesta Buenos Aires. Na sebe mal Tevez oblečené extravagantné belasé sako s bielou košeľou. Dovoliť si ho mohol. Veď len pred pár dňami podpísal lukratívny kontrakt s čínskym klubom Šanghaj Šenzua s týždenným príjmom 615-tisíc libier týždenne.

Dvojica vydržala pokope aj počas turbulentného obdobia, keď Tevez legionárčil v Corinthianse, West Hame, manchesterských kluboch United a City a tiež v Juventuse Turín. Ešte v čase, keď pôsobil v anglickej Premier League, si Tevez vzal na paškál konkurenta z Chelsea Londýn Johna Terryho, ktorý je známy tým, že podvádzal svoju manželku. Tevezova Vanessa sa teda nemusí báť, že by to jej manžela ťahalo za inými.

„V oblasti, kde som vyrastal, by ste za takéto správanie prišli o nohy, možno o niečo horšie – stálo by vás to život. Nemyslím si, že sa môžete takto správať. Nie je to správne. Terry nemá žiadnu morálku,“ vyhlásil Carlos.

Svadobná hostina v rodnej krajine trvala 4 dni a zúčastnilo sa jej 260 hostí. Ešte predtým však stihol posledný zápas v drese Boca Juniors, kde sa rozlúčil gólom a pri striedaní v 60. minúte mu tlieskal celý štadión. Teraz naberie smer Čína, aby dokázal, že si megalomanské peniaze zaslúži.