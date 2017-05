Futbalová hviezda prelomila mlčanie o smrti milovanej dcérky: Kričal som o pomoc!

Všetko prebiehalo tak, ako malo. Arter sa spolu s priateľkou a najbližšími tešil na očakávaný prírastok do rodiny. Arterovi sa tiež darilo v klube a žiaril šťastím. V decembri 2015 to konečne prišlo. Na svet sa pýtala dcérka Renne. Nadšenie však po pár hodinách vystriedala obrovská tragédia. Dieťatko, žiaľ, prišlo na svet mŕtve.

Pre hráča Bournemouthu to bola najťažšia rana v živote. Dlhé týždne sa s tým nevedel vyrovnať. Trpel ťažkými depresiami. Z kedysi veselého chlapa sa stal človek bez duše. Aj výkony, ktoré predvádzal na ihrisku pred tragédiou, sa s tými po nej nedali ani len porovnať. Arter prišiel aj o účasť na ME 2016, keď sa nedostal do výberu írskej futbalovej reprezentácie.

Čítajte viac VIDEO Gól ako z iného sveta: Výstavnú trefu liverpoolskej hviezdy musíte vidieť

Po vyše roku od hroznej správy však Harry potešil svet radostnou novinkou. Vo februári tohto roka sa mu narodila zdravá dcérka Raine, ktorá dostala stredné meno Renne. Arter prvýkrát od tragédie prehovoril o strate milovaného dieťaťa.

„Smrť mojej milovanej Renne ma zasiahla tak silno, že sa to ani nedá opísať. Všetko, čo som tesne po tom cítil, akoby išlo proti mne. Či už to bol môj osobný život, alebo zranenia, ktoré sa mi začali kopiť. Za ten čas som si siahol na dno svojich síl, najmä psychických. V duchu som kričal o pomoc, ale akoby ma nikto nepočúval. Nevedel som jednoducho prijať to, čo sa stalo,“ prezradil v emotívnom rozhovore pre Premier League World.

Napriek ťažkému obdobiu, ktoré musela celá rodina Artera zažívať je potešujúci fakt, že sa mu dostalo obrovskej podpory od klubu, fanúšikov, ale aj najbližšej rodiny. Bez nej by sa mu z depresií asi len ťažko podarilo dostať. „Veľa ľudí, s ktorými som v tej dobe prišiel do kontaktu, mi pomáhalo. Hovorili mi, že to zvládnem a aby som bol silný. Veľakrát ma z tých rečí až tlačilo na hrudníku. Vtedy som si uvedomil, ako si ma ľudia vážia a aký majú ku mne pekný vzťah. Bolo to pre mňa v tej dobe veľmi dôležité, cítiť takú podporu,“ pokračoval Harry.

Obrovskou oporou mu bola aj jeho životná láska a partnerka Rachel. Napriek tomu, že to mala ešte ťažšie. „Pri nej sa zdajú byť aj tie najhoršie veci v živote pozitívne. Rachel mi pomohla vysporiadať sa so samým sebou. Je najdôležitejšou osobou v mojom živote a práve ona zo mňa spravila lepšieho človeka,“ dodal na záver írsky futbalista.