Futbalová hviezda vyšla von s temnou minulosťou: Mal som 95 kíl a kupoval si ženy

Podobné príbehy by vedelo porozprávať aj niekoľko slovenských futbalistov, no ghanský Kevin-Prince Boateng (29) by mohol byť dobrým „vzorom.“ Alkohol ho poriadne ničil, až si raz povedal dosť. Dôležité bolo stretnutie s uznávaným trénerom súčasnosti.