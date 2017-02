Futbalová legenda naložila súčasným hviezdam: Čínske milióny? To už nie je normálne

Bývalý hráč Chelsea Michael Ballack však 28-ročnému Costovi radí, aby túto prehnanú ponuku neprijímal. „Keď už zarábate veľké peniaze, malo by vám záležať aj na tom, kde hráte a čo hráte," odkazuje mu dnes už 40-ročný Ballack, ktorý ukončil kariéru pred piatimi rokmi.

Podľa Ballacka by to Costa ani nemal ako minúť. Navyše kvalita čínskej ligy sa s tou anglickou nedá porovnať. „Toto už nie je normálne. Dúfam, že sa futbal spamätá. Hráči predsa musia brať do úvahy aj úroveň hry, publikum, či napredujú. Futbal je v Európe šport číslo jedna, lebo v tamojších ligách hrajú najlepší hráči sveta," cituje Daily Mirror slová bývalého nemeckého reprezentanta.

Ballack chápe, že podobné ponuky sa len ťažko odmietajú. Vek futbalistov je limitovaný. „Na druhej strane mu musím poblahoželať. Ja peniaze mám, ale takúto lukratívnu ponuku som nikdy nedostal," dodal.