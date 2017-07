Futbalová tragédia Košíc pokračuje: Niečo takéto je možné len na Slovensku!

"Vážení fanúšikovia a členovia klubu FC VSS Košice, s poľutovaním vám musíme oznámiť, že aj napriek našim snahám a rokovaniam, ktoré prebiehali až do dnešného dňa (štvrtok 27. júla - pozn.), sa nám nepodarilo zabezpečiť financovanie na chod novej sezóny, preto sme museli pristúpiť ku krokom, ktoré sme už uviedli v našom vyhlásení zo dňa 13. júna 2017. Dnes sme oficiálne oznámili príslušným orgánom SFZ, že k dnešnému dňu, t.j. 27. júlu 2017, ukončujeme svoju športovú činnosť a to vo všetkých kategóriách. Veľmi nás to mrzí, avšak dúfame, že nás pochopíte, že sme inú možnosť nemali. Chceme sa vám, našim verným fanúšikom a členom klubu, poďakovať za doterajšiu spoluprácu, podporu a pochopenie," stojí vo vyhlásení na www.fcvsskosice.sk.

O odstúpení klubu z 2. ligy už vo štvrtok informoval www.profutbal.sk. Druhá liga sa začne v piatok 28. júla v novom formáte. Má mať 16 účastníkov a celoslovenskú pôsobnosť. Ako uviedol profutbal.sk, zástupcovia všetkých druholigových klubov sa vo štvrtok 27. júla stretli pred štartom 2. ligy vo Vyhniach a témou rokovaní bola aj účasť jej minuloročného víťaza. Ten mal právo štartu vo Fortuna lige, ale pre nesplnené licenčné podmienky v nej napokon hrať nemôže. Medzi slovenskou elitou ho nahradil FC Nitra.

"Žlto-modrí" mali hrať domáce súboje v 2. lige v Žiline, ten prvý mali odohrať už túto sobotu proti rezerve Podbrezovej. Košice ale ani neabsolvovali letnú prípravu. Realizačnému tímu skončili zmluvy k 30. júnu, tréner Jozef Majoroš prijal ponuku asistentského postu vo fortunaligových Michalovciach. Odchody sa nevyhli ani hráčskemu kádru, naposledy odišiel Nikola Ristovski, ktorý posilnil košickú Lokomotívu.