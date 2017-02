Futbalový kanonier mohol strieľať góly niekde inde: Všetko mu prekazila vybuchnutá sopka!

Momentálne má hodnotu 80 miliónov eur a na konte v tejto sezónu už 30 gólov na všetkých úrovniach. Lewandowského kariéra išla raketovo hore, keď v roku 2010 prestúpil z Lechu Poznaň do Borussie Dortmund. A nakoniec ho za 50 miliónov vykúpil bavorský veľkoklub. Lenže chodníčky najlepšieho poľského futbalistu sa mohli vydať iným smerom.

Na jar 2010 sa doslova strhla bitka o útočný klenot. Ponuky prichádzali z celej Európy a medzi nimi aj tá od anglického tímu Blackburn Rovers. „Mohol som sa upísať Blackburnu, ale najprv som chcel vidieť mesto, zázemie i infraštruktúru klubu. Očaril ma aj tréner Sam Allardyce, pretože mi chcel dať možnosť v mladom veku,“ vysvetľoval predátor veľkého vápna pre The Times.

Lewandowski mal dokonca odletieť z Poľska a pozrieť si zázemie Rovers i stretnúť sa s Allardyceom, lenže jeho výlet mu prekazila matka príroda. „Mal som už rezervované letenky. Vtedy však takmer týždeň nelietali Európou lietadla, kvôli výbuchu sopky. Zostal som doma a to mi navždy zmenilo život.“

Možno by dnes aj pričinením jeho gólov nehral Blackburn len druhú najvyššiu súťaž v Anglicku, ale možno si aj zaspomínal na sezónu 1994/95, keď modro-bieli senzačne triumfovali v Premier League. „Možno by to bola správna voľba odísť na Britské ostrovy a možno by som tam doteraz hral,“ predstavil si Lewandowski. Tieto riadky sa budú určite ťažko čítať priaznivcom z Blackburnu, ktorí určite teraz preklínajú islandskú sopku Grimsvötn. Veď urastený Poliak je hotovou mašinou na góly.