Futbalový mecenáš Dunajskej Stredy prehovoril: Ako to bolo s cenou pri kúpe klubu?

„Cena bola vyššia ako reálna hodnota klubu. Málokedy vyrokujem zlú zmluvu, ale v tomto prípade sa tak stalo. Napriek tomu to neľutujem. Mám rád kreatívnu činnosť a DAC mi ju umožňuje. Prináša mi radosť. Samozrejme, keď prehráme so Žilinou 0:6 nie je to nič príjemné. Ešte sa však nestalo, aby som povedal, že vstup do DAC bola chyba," priznáva pre Pravda.sk.

Világi kúpil DAC po viac než mesiac trvajúcich rokovaniach na jar 2014 od kontroverzného iránskeho podnikateľa Khashayara Mohseniho, podľa našich informácií za 600-tisíc eur. Splnil si tak sen, tvrdil vtedy, keďže právo o vlastníctve dunajskostredského klubu vraj sníval. Pred začiatkom jarnej časti aktuálnej sezóny patrí DAC po 17 kolách v tabuľke 8. miesto so ziskom 18 bodov.

Najťažší moment od prevzatia klubu má Világi asi už za sebou. „Zažil som ho hneď na začiatku. Mali sme desať bodov a zobrali nám ešte šesť. Netvrdím, že sme mali v kádri slabých futbalistov, ale boli demotivovaní. No nevypadli sme a to bol zlom. Tým, že sme sa udržali, sme sa nadýchli, zmenila sa atmosféra. A situácia sa zlepšuje," konštatuje súčasný majiteľ klubu.

Súčasnou atmosférou okolo DAC je Világi príjemne prekvapený. „Nepredpokladal som, že sa stretnem s takou spoločenskou a fanúšikovskou podporou," teší sa Világi.