Futbalový reprezentant Dúbravka má hlavu v smútku: Zlodeji mu vybielili luxusné auto!

Rodák zo Žiliny a brankár českého prvoligistu Slovan Liberec sa vybral s priateľkou na večeru v blízkosti Prahy, no po niekoľkých minútach zostal ako obarený. „Šli sme sa najesť a o pol hodiny prišiel vedúci reštaurácie, že mám vykradnuté auto a rozbité sklo,“ uviedol pre Plus JEDEN DEŇ Martin Dúbravka, ktorý so svojou polovičkou cestoval zo Žiliny do Liberca.

Čítajte viac Hamšíkova cena láme rekordy! Z Marekovej formy sa vám pri pohľade na tú sumu zatočí hlava

„Boli sme nabalení, tak sme mali nejaké veci aj na zadných sedadlách. Prekryli sme to aj bundami... V ruksaku, ktorý vzali, som mal notebook, ipod, disky s fotkami, ale aj pas,“ prezradil reprezentant Slovenska.

„Neviem si to vysvetliť. Bolo tam písané, že parkovisko je chránené kamerovým systémom, ale vraj som zaparkoval tak, že to nebolo na kamerách vidno,“ pokračoval. „Zostali sme v Prahe, na polícii som musel spísať papiere a nechceli sme cestovať do Liberca v tejto zime s rozbitým sklom. To by ani kúrenie nepomohlo. Musím to dať opraviť,“ prezradil Dúbravka, ktorý dostal od trénera voľno, aby to doriešil.