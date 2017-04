Futbalový Slovan musí vyriešiť zapeklitú otázku: Všetko závisí od jedného zápasu!

Podľa našich informácii jej predĺženie závisí aj od toho či Slovan zvíťazí vo finále Slovenského pohára. V ňom sa stretne prvého mája v Poprade so Skalicou. Srbský kouč prišiel do tímu na začiatku prebiehajúcej sezóny. Bolo to v 5. kole Fortuna ligy, kedy nahradil cyperského kouča Papavasilioua. Všetci si od neho sľubovali. Hlavnou úlohou bolo dostať belasých z krízy. Z časti sa mu to aj podarilo, ale v závere tejto sezóne prišlo pár zakopnutí a naposledy aj prehra so Žilinou pred domácim publikom, po ktorej sa začali ozývať hlasy aj o možnosti, že Slovan si opciu na trénera neuplatní.

Belasí však v stredu vyklepali Trnavu 3:0 a znovu je reálnejšie, že by mohol srbský tréner ostať v tábore belasých. „Tak uvidíme. Dohodli sme sa s vedením, že k našej ďalšej spolupráci si sadneme po finále Slovenského pohára,“ referoval Ivan Vukomanovič.

Čítajte viac Bude futbalový Slovan opäť bez trénera? O kouča belasých sa zaujímajú zvučné mená

Ten na rozdiel od svojho cyperského predchodcu si získal na stranu aj verejnosť. Bratislavskí fanúšikovia pod jeho vedením vidia zmeny a veria, že by mohol Slovan vytiahnuť opäť na najvyššiu priečku.