Hamšík dostal adrenalínový darček: Rodičia ho na tridsiatku poriadne prekvapili

Oslávenec dostal od rodičov k sviatku netradičný darček, keď si zalietal na stíhačke. „Marek má rád adrenalín, preto sme mu chceli vybrať niečo špeciálne,“ povedal pre TV Markíza futbalistov otec Richard. Marek si let dokonale užil. „Vôbec nič som dopredu nevedel, bola to úplná pecka,“ tešil sa čerstvý tridsiatnik, ktorý si pribúdajúce roky nevšíma.

„Vôbec sa necítim starý, cítim sa tak na dvadsať. Hádam mi to ešte pár rokov takto vydrží, čísla však neoklamem, kariéra sa kráti,“ povedal Hamšík pre SFZ. „Určite mám nesplnené túžby. Pokiaľ ide o rodinu, som spokojný. Verím, že s futbalom ešte niečo dosiahnem. Rád by som vyhral titul s Neapolom, to je taký ten môj futbalový sen,“ konštatoval Hamšík.

Po skončení kariéry plánuje Hamšík návrat do rodnej krajiny. „Určite sa vrátim žiť na Slovensko. Nedá sa presne povedať, dokedy by som chcel hrávať, no vek 35-36 rokov je maximum. Treba vypnúť v najlepšom,“ uviedol kapitán Neapola a prezradil prianie: „Želám si najmä zdravie moje a mojej rodiny.“