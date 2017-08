Hamšík má pred sezónou smelé plány: Toto chcem dokázať s klubom i reprezentáciou!

Tohtosezónnu púť začne Hamšík dnes v play-of Ligy majstrov, kde jeho SSC Neapol čaká francúzsky OGC Nice. „Práve Nice som si najmenej želal... Naším cieľom je dostať sa do skupinovej fázy Ligy majstrov, a preto musíme zvládnuť túto ťažkú prekážku,“ vyhlásil Hamšík pre svoju webovú stránku.

Následne sa v sobotu rozpúta Marekiaro so spoluhráčmi aj boje o ligovú trofej v Serii A. V úvodnom kole ich čaká Verona. „Máme svoju kvalitu, sme dobre organizovaní. Myslím si, že teraz prišiel čas, aby sme potešili našich fanúšikov. Áno, chceme získať taliansky titul, scudetto. Vieme, že to nebude ľahké. Čaká nás veľmi ťažká sezóna, o popredné miesta bude bojovať viac tímov. To, že sme dlhšie spolu, je naša výhoda,“ uviedol Hamšík, ktorý začne v Neapole 11. kapitolu.

Medzi tamojšími fanúšikmi je Marek už teraz ikona. Na konte má 113 gólov za Neapol v súťažných dueloch a na klubovú legendu Diega Maradonu stráca len dva zásahy. Ak sa nič nepredvídané nestane, v novom ročníku by ho mal bez problémov prekonať.

V svojich plánoch Hamšík nezabudol ani na slovenskú reprezentáciu. „Chceme postúpiť na majstrovstvá sveta. V drese Slovenska mám na konte 97 zápasov. Ešte v tomto roku by som mohol pripísať 100. štart za národné mužstvo. Ale pre mňa je prvoradý úspech tímu,“ dodal.