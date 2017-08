Hamšík s Napolom zarezal Nice: Veľká poklona od slávneho Guardiolu!

Hamšíkovi dvojzápas proti francúzskemu súperovi náramne chutil. Neustále zásoboval spoluhráčov prihrávkami. Dokonca v odvete zaokrúhlil počet asistencií v drese SSC na rovnú stovku. Obe stretnutia vyhral taliansky zástupca 2:0.

„Aj v odvete sme dokázali, že sme skvelé mužstvo, zaslúžene sme postúpili do skupinovej fázy Ligy majstrov. Účasť medzi najlepšími tímami v Európe je odmena za naše výborné výkony. V minulej sezóne sme odohrali vyrovnané zápasy proti neskoršiemu víťazovi Ligy majstrov Realu Madrid, v lige sme získali rekordných 86 bodov. Napriek tomu sme priamo nepostúpili do Ligy šampiónov, no ukázali sme na ihrisku, že naše miesto je medzi najlepšími tímami starého kontinentu,“ povedal Marek Hamšík pre svoju oficiálnu webovú stránku.

Dnes budú Neapolčania pozorne sledovať žreb LM. „Ktoré mužstvá by som chcel v našej skupine? Uvidíme, ako to dopadne... Teraz sa chvíľku radujeme,“ dodal slovenský stredopoliar.

Významná gratulácia

Pepe Reina dostal gratulačnú esemesku od krajana a kouča Guardiolu, v ktorej tréner vyzdvihol prejav neapolského tímu. Guardiola mu napísal, že hrajú najkrajší futbal v Európe.

Na odvete nechýbal ani otec

Odvetu play- -off LM si nedal ujsť ani Hamšíkov otec Richard. „Ako som povedal po vylosovaní, Nice som si neprial. Našťastie v oboch zápasoch sme dominovali a úlohu favorita sme zvládli. Dopadlo to pre nás dobre, opäť sme v hlavnej fáze, kam Neapol patrí. Fanúšikovia sa znovu môžu tešiť na atraktívnych súperov, ktorých dostaneme. Je naša výhoda, že káder máme dlhšie pokope a nik neodišiel. Dokonca sme sa ešte posilnili. Sme zohraní a dodržiavame pokyny trénera,“ uviedol Richard Hamšík pre Plus JEDEN DEŇ.