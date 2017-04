Hamšíkov šéf šokuje: O prestupe našej hviezdy rozhodne jeho manželka!

Potvrdil to dokonca aj sám Hamšíkov šéf a majitteľ klubu Aurelio de . Ten by chcel šikovného Belgičana udržať pod Vezuvom stoj čo stoj. No svojou odpoveďou na otázku, že nakoľko je to reálne vzhľadom na šialené ponuky z Anglicka doslova šokoval taliansku verejnosť. „Hm, či ostane u nás Mertens? Myslím, že on chce zostať v Neapole, ale či sa tak naozaj stane, musíte sa spýtať jeho manželky. Ak ju Dries presvedčí, nemám pochýb, že bude hrať za Neapol aj v budúcej sezóne,“ povedal de Laurentiis.

Belgický reprezentant strelil v tejto sezóne 28 gólov a manažér Manchestru United José Mourinho po ňom ide ako po údenom. United už oznámil, že je ochotný vyplatiť za neho takmer 40 miliónov eur. Nuž, uvidíme ako to dopadne, respektíve ako sa manželka Driesa Mertensa Katrin Kerkhofs napokon rozhodne. Tá o budúcnosti svojho drahého zatiaľ mlčí.