Hamšíkova cena láme rekordy! Z Marekovej formy sa vám pri pohľade na tú sumu zatočí hlava

Najnovšie čísla renomovaného futbalového portálu transfermarkt, ktorý mapuje formu a súčasnú hodnotu hráčov, to jednoznačne dokumentujú. Jeho cena atakuje magickú 50-miliónovú hranicu. Marek pritom vstupoval do talianskeho futbalu ako hráč, ktorého kúpili doslova za omrvinky. Do talianskej Brescie prestúpil zo Slovana v roku 2004 za 500-tisíc eur. Vtedy mal iba 17 rokov. Jeho talent si však rýchlo všimol majiteľ Neapola De Laurentiis, ktorý položil za nášho futbalistu na stôl 5,5 milióna eur.

„Viem, čo robím. Marek je veľkým prísľubom do budúcnosti,“ vysvetľoval vtedy kúpu pre mnohých Talianov neznámeho Slováka. Ako sa napokon ukázalo, šéf SSC urobil geniálny obchodný ťah. Hamšíkova cena za desať rokov neustále stúpala. Ak by momentálne niekto chcel slovenského špílmachra vykúpiť z Neapola, musel by si pripraviť minimálne 45 miliónov eur.

Hamšík je iba o päť miliónov eur lacnejší ako 306 hráčov Fortuna ligy. Z tímu spod Vezuvu je jednoznačne najdrahším a najcennejším. Druhým v poradí je Belgičan Dries Mertens a poľský útočník Arkadiusz Milik (20 miliónov eur). Marek je spolu s Icardim z Interu Miláno (45 miliónov eur), čo sa týka hodnoty, druhý najcennejší v talianskej futbalovej súťaži. Drahší je iba jeho bývalý spoluhráč, argentínsky kanonier Gonzalo Higuaín, za ktorého by prípadný záujemca musel vysoliť minimálne 75 miliónov eur.

„Marek si svoju hodnotu drží už niekoľko rokov neustále. Podáva totiž štandardne dobré výkony. Je pravdou, že momentálne sú asi najlepšie za posledné roky,“ myslí si Markov manažér Juraj Vengloš, ktorý ho sprevádza od začiatku kariéry. A čo si myslí on, kam by hodnota Hamšíka mohla až stúpnuť? „To je teraz veľmi ťažko povedať. Celý súčasný futbalový biznis je naruby. Kluby dávajú za hráčov naozaj neobvyklé peniaze,“ dodal Vengloš.