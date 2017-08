Hološka delobuchy v derby s Trnavou nerozladili: V Turecku som zažil iné divadlo!

Konečne! Niečo v takom duchu ste si povedali po strelenom góle do siete Trnavy?

- Určite sa čakajú odo mňa góly, pretože som prišiel zo zahraničia. Získali sme tri body, čo je základ. Nabudúce nech to je niekto iný, ale ak vyhráme, budeme opäť šťastní. Nie som útočník. Skôr hrám z kraja a mám úlohy iné ako napríklad Mareš, ktorému to tam ako hrotovému útočníkovi padá. Aj proti Trnave ste mohli vidieť, že toho nabehám na ihrisku veľa a vraciam sa aj dozadu pomôcť defenzíve.

Akú významnú hodnotu má pre vás premiérový gól v slovenskej lige?

- Nebol životný, to boli iné. Skôr by som ho nazval dôležitý, i keď bol by som rád za presný zásah proti Dunajskej Strede či Zlatým Moravciam, ale gól v derby chutí trochu ináč.

Koľko prispejete do klubovej kasy?

- V kase mám za prvé góly ešte v Jerevane sumu okolo dvesto eur. Neviem, či tam je čosi za gól v slovenskej lige, no určite mi to chalani nejako spočítajú. Mám tam ešte rest za zápisné ako každý nový hráč a chodíme s chalanmi na večeru, takže čosi vymyslím.

Bolo víťazstvo v derby kľúčové pre Slovan do ďalšieho priebehu súťaže?

- Stratili sme štyri body, lebo sme remizovali v Senici a doma s Dunajskou Stredou. V Slovane sa druhé miesto nepočíta, tento klub má len tie najvyššie ciele, teda získať titul. Verím, že máme najlepší káder v lige, ale mená samé o sebe nič neznamenajú. Musíme bojovať a tieto tri body z Trnavy potvrdiť aj doma proti Podbrezovej.

Tesne po odchode z ihriska ste ohnivo diskutovali s generálnym manažérom Trnavy Pavlom Hoftychom. Mali ste s ním nejaký problém?

- Nemáme žiadny problém, aspoň si to myslím. Predtým, ako som šiel do Slovana, ma lanárila aj Trnava. Vysvetľoval mi moment z druhého polčasu, kde som zahral rukou a podľa neho som mal dostať červenú kartu. Odvetil som mu, že mala to byť žltá. On bol v tom, že som už jednu mal a chcel červenú. Takže pohoda a dúfam, že to zobral aj on tak.

Ako ste vnímali skupinku fanúšikov Slovana v hosťujúcom sektore?