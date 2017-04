Hviezda Realu musí byť v strehu: Jeho sestra je poriadna dračica!

Elitný zakončovateľ má vo svojej zbierke viacero trofejí, a tou najväčšou je víťazstvo v prestížnej Lige majstrov. Lenže, v posledných dňoch sa španielsky reprezentant musí jednoducho zmieriť s tým, že je na vedľajšej koľaji.

Jeho miesto totiž postupne zčaína preberať sestra Marta. Kým Álvaro zameriava svoje strely na súperových brankárov, Marta zase na mužské pokolenie. Jej príťažlivé fotografie totiž nedávajú spávať mnohým mužom.

Marta sa na svojom instagramovom konte neustále chváli novými a novými snímkami, na ktorých vystavuje na obdiv krásnu postavu a nádhernú tváričku.

Za to sa jej ušlo už takmer 55-tisíc obdivovateľov. Na brata Álvara, ktorý má 4,5 milióna „lajkov“ sa to nechytá, no aj on začínal od nuly.