Hviezdny Marechiaro oslavuje 30: Vieme, kde sa bude konať veľkolepá oslava!

Marek bude mať dnes doma v Banskej Bystrici narodeninovú párty, na ktorú si pozval svojich najbližších a známych. Medzi oslavujúcimi budú aj rodičia Richard a Renáta.

„Milý náš Marek, sláviš krásne jubileum a aj my, rodičia, sa pripájame ku gratulantom a prajeme ti všetko najlepšie. Najkrajšie darčeky už máš v podobe manželky a troch detí. Ostatné prekvapenia sú už len doplnok. Želáme ti, aby si bol zdravý, šťastný a aby sa ti splnil ďalší sen, vyhral taliansku ligu,“ vyznal sa pre Plus JEDEN DEŇ Hamšíkov otec Richard, ktorý ma aj s manželkou pre syna darček.

„Máme nachystané veľké prekvapenie, ale nepoviem čo, lebo si to prečíta v novinách a už to potom bude vedieť,“ dodal Richard Hamšík Vo veľkom množstve gratulantov sa nachádza aj Hamšíkov dlhoročný kamarát a spoluhráč z reprezentácie Ján Ďurica.

„Markovi prajem ku krásnemu jubileu veľa zdravia, šťastia a ešte veľa rokov vo futbale. Nech sa mu darí a nech si to poriadne užije, je to prekrásny vek. Naozaj, želám mu len to najlepšie,“ poslal odkaz Ďurica. Hamšík sa môže od reprezentačných spoluhráčov tešiť aj na prekvapenie.