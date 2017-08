Jedného Mária vymenila za druhého: Futbalová zlatokopka strieda partnerov ako na bežiacom páse!

Lemina, ktorý prišiel do anglického klubu z Juventusu za takmer 20 miliónov eur, bol na sociálnej sieti Fanny označený v príspevku pri fotke ako mu hladká tvár. Nový pár je teda zrejme na svete, čo vyvolalo hnev u Balotelliho.

Taliansky útočník, ktorý je známy svojimi aférami či problémami, tiež randil s Fanny a dokonca ju požiadal o ruku. Tá ho ale neskôr obvinila z toho, že je neprimerane žiarlivý. Stalo sa tak v roku 2014 a ťažko odhadnúť, či mala pravdu...

Práve vzťah Balotelliho s belgickou kráskou bol poriadne búrlivý, no to je už minulosť a známa dáma vo futbalových kruhoch je znovu zadaná. Jej milý Lemina je rodák z Gabonu, no v mládežníckych reprezentáciách hral za Francúzsku. Najnovšie však znovu prijal možnosť reprezentovať svoju materskú krajinu, aj keď futbalovo vyrastal v krajine galského kohúta.