Kapitán Košíc prehovoril o pomeroch v klube: Doslova sme živorili!

Je až neuveriteľné, ako môže klub, ktorý má bohatú históriu, postúpi do najvyššej súťaže a pomaličky sa vyhrabával z dna razom skončiť. Na Slovensku je avšak možné všetko. Futbalisti VSS ešte na konci minulej sezóny popíjali šampanské a tešili sa z víťazstva v 2. lige. Namiesto súperenia so Slovanom, Žilinou či Trnavou prišlo šokujúce rozhodnutie majiteľa Blažeja Podoláka. Ten prednedávnom oznámil, že Košice nadobro končia a klub z finančných dôvodov neprihlásil do žiadnej súťaže.

Zdrvený je z toho niekdajší kapitán žlto-modrých. „Klub s takou históriou padol. Je to stále neuveriteľné. My hráči sme sa snažili urobiť všetko preto, aby sa košický futbal niekam posunul a počas sezóny sme podávali dobré výkony aj bez peňazí. Bohužiaľ, nestačilo to,“ prezradil pre kosiceonline.sk František Vancák.

Rozhovoril sa najmä o vzťahu s majiteľom. Ten pred nečakaným koncom prestal komunikovať a sľuboval nesplniteľné. „V posledných týždňoch komunikácia uviazla a prezident už s nami nehovoril. Potom sme už vedeli len to, čo sa písalo v médiách. Už sa to len naťahovalo a to neveštilo nič dobré. Takýto koniec však stále bolí,“ pokračoval.

Hráči tiež nevedia, čo bude s peniazmi, ktoré im Podolák dlhuje. Futbalisti už neveria ani v zázrak. „Oslovili sme právnikov, ale sami už myslíme na to najhoršie. Obávam sa, že sme to dohrali zadarmo. Pre všetkých je to ťažká situácia, ale asi sa budeme musieť zmieriť s tým, že sme prišli o väčší obnos peňazí,“ hovorí v pochmúrnej nálade Vancák.

Celý Neapol v slzách: Kolegu Mareka Hamšíka zastrelili na ulici

FOTO A je to tu! Vlado Weiss nakoniec šoféroval

FOTO Známy športovec zobral snúbenicu a jej kamarátky na dovolenku: A orgie sa mohli začať!

Weissov škandál baví Slovákov: Vtipné obrázky futbalového reprezentanta vôbec nešetria!

Niektorí nevideli výplatu aj niekoľko mesiacov v rade. Boli však ochotní časť dlhu odpustiť. Avšak iba v tom prípade, že na štadióne VSS futbal ostane aj naďalej. Realita ale už všetci poznáme. „Koncom mesiaca to bude siedma výplata, ktorú nemám vyplatenú. Nielenže sme totiž nedostávali výplaty, ale my sme v podstate v mínuse. Odvody si totiž platiť musíme a išlo to z úspor. Doslova sme teda živorili. Nebolo to tak, že by sme nedostali výplatu sedem mesiacov v rade, ale mne osobne chýba ešte decembrová výplata,“ dodal rozhorčený obranca František Vancák. Ten si aktuálne hľadá nové pôsobisko.