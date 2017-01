Kauza Vladimíra Weissa ešte nevychladla: Polícia vydala ďalšie stanovisko!

"Vzhľadom na vykonávané procesné úkony, poskytnutie bližších informácií v súčasnosti nie je možné, nakoľko by to mohlo zmariť, alebo sťažiť objasnenie a vyšetrenie veci. Bližšie informácie poskytneme, ak to procesná situácia umožní," uviedla v utorok pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR Lucia Miháliková.

Polícia zastavila Weissa v nedeľu 2. októbra skoro ráno na Rázusovom nábreží. Mal šoférovať luxusné auto, v ktorom sa údajne nachádzalo až desať mladých ľudí. Slovenský reprezentant sa odmietol podrobiť dychovej skúške aj odberu krvi, čo znamená, že sa na neho pozerá, akoby mal v krvi jedno promile alkoholu.

Polícia reprezentanta v pondelok 3. októbra obvinila, a až po viac ako 30 hodinách ho prepustila z cely predbežného zadržania na slobodu. Podľa vtedajšieho vyjadrenia Weissovho obhajcu Juraja Kuráňa pre TASR je obvinenie založené len na výpovedi jedného svedka, a to príslušníka polície. Z ďalších troch výpovedí troch svedkov vyplýva, že Vladimír W. motorové vozidlo nešoféroval. To vyšetrovateľ údajne odignoroval. Prípad dozoruje Okresná prokuratúra Bratislava 1.

Krídelník katarského klubu Al-Gharafa SC figuroval vo výbere reprezentačného trénera Jána Kozáka na kvalifikačné duely o postup na MS 2018 proti Slovinsku (0:1) a Škótsku (3:0). Kouč národného tímu ho napokon pre zachovanie pokoja v tíme rozhodol vynechať z pôvodnej nominácie.