Kozák si posvietil na prestup Kucku a odkaz má aj pre Weissa: Kým bude hrať v Katare...

Ján Kozák je známy, ako veľmi priamy a úprimný človek. V minulosti so svojimi emotívnymi prejavmi neraz šokoval. Po prevzatí reprezentácie však svoj temperament brzdí a jeho vyhlásenia sa diametrálne zmenili. Avšak čo povie, tak je po väčšine pravda. Tentoraz sa vyjadril na adresu kauzami zmietaného Weissa. „Potešilo by ma, keby sa do Európy vrátil Vlado Weiss. V Katare nemá až taký kvalitný tréningový proces, aby bol na reprezentačnej úrovni schopný hrať deväťdesiat minút v plnom tempe," prezradil v rozhovore pre denník Sme Kozák.

Má 27 rokov a najlepšie roky v kariére sú stále pred ním. Nemal by teda strácať čas a ukázať, čo v sebe skrýva. Pravdou je, že v Katare ťažko môže naplniť očakávania. Po príchode do reprezentácie dokonca neraz musí doháňať kondičné resty. „Dosť na sebe pracuje. Keď príde na zraz, vždy sa snažíme zlepšiť jeho fyzickú stránku. Kým bude hrať v Katare, nikdy ho nedostaneme na vrcholnú úroveň. V zápasoch sa však dokáže premôcť. Má parametre, že dokáže ísť na hranu, niekedy aj cez ňu. Nikdy nesklamal. Má obrovský potenciál, schopnosti a talent, aby pri optimálnej forme hrával vo väčšom európskom mužstve,“ pokračuje kouč, ktorý doviedol Slovenko na Majstrovstvá Európy 2016.

Veľkým prekvapením bol prestup Juraja Kucku zo slávneho AC Miláno do tureckého Trabzonsporu. Dlhoročný tréner Košíc to vidí skôr ako výhodu a chápe jeho rozhodnutie. „AC Miláno je veľkoklub, ale situácia v ňom nebola ideálna. Káder bol široký, ale nebol stabilizovaný. Stále sa menila základná zostava, čím Kucka nehrával pravidelne. Nenašiel sa tam. Je vo veku, keď potrebuje pravidelne hrávať. Je to skúsený a kvalitný hráč. Rozhodol sa ísť správnou cestou, keďže v Miláne by nemal istotu, že bude pravidelne hrávať,“ dodal pre Sme slovenský lodivod.