Kozákov vnuk opustil špičkový tím v Anglicku: Prečo sa sťahuje na sever Európy?

V drese Tottenhamu si v 34. kole Premier League odkrútil premiéru proti Leicesteru City a počas svojho krátkeho pobytu na ihrisku dokonca stihol prihrať na gól Harrymu Kaneovi.

V novej sezóne by však hrozilo, že by v drese "kohútov" nedostával veľa šancí, preto zvolil zmenu. "Som mladý a potrebujem hrávať. Aalborg predstavuje kvalitný klub s veľkými ambíciami a dánska liga je veľmi dobrá. Pre mňa je to motivácia a verím tomu, že sa tam presadím," povedal na margo svojho prestupu pre web kosiceonline.sk Lesniak.

Najviac ho presvedčil záujem zo strany trénera: "Po rozhovore s ním som sa rozhodol, že ide o správnu voľbu. Je to veľmi mladý tím, ktorý však pomýšľa na postup do európskych súťaží. Vyberal som si z viacerých ponúk, ale táto sa mi zapáčila najviac."

V tíme štvornásobného majstra Dánska nebude Lesniak jediný slovenský futbalista. Pôsobí v ňom aj útočník Jakub Sylvestr. Aalborgu nevyšla uplynulá sezóna podľa predstáv. V základnej časti Superligy obsadil ôsmu priečku a neprebojoval sa do skupiny o titul. Naopak, musel bojovať v skupine o udržanie. V tej sa napokon zachránil s jednobodovým náskokom pred Aarhusom.