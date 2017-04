Legendárny Jurkemik poriadne naložil našej lige: Slovan? Na niektorých sa nedá pozerať

Do Čadce zavítal Jurkemik druhýkrát, v exhibičnom zápase internacionálov bolo vidieť, že futbal si stále naplno užíva. „Pre mňa žiadny problém, chodím dvakrát do týždňa behávať 10 kilometrov za dobrého počasia. Ak je škaredo, tak som na stacionárnom bicykli,“ ozrejmil stav svojej perfektnej kondície aj po šesťdesiatke bývalý obranca. Momentálne sa venuje rodine, futbalu podľa neho už dal definitívne zbohom.

„Štyridsaťtri rokov som nemal voľný víkend, bolo toho dosť. Od sedemnástich som bol každým dňom profesionál. Mal som viacero ponúk z našej ligy, ale aj zo zahraničia ma lanárili robiť trénera reprezentácie, všetko som rezolútne odmietol. Často som v Prahe, pretože dcéra sa tam vydala a cestujem za vnukmi,“ pokračoval bývalý futbalista.

Majster Európy z roku 1976 pôsobil dlhé roky ako tréner slovenských celkov či dokonca reprezentácie. Chodí aj teraz pozorne sledovať našu Fortuna ligu? „Nie, na Slovane som nebol už dva a pol roka, pretože na niektorých hráčov sa fakt nedá pozerať. Neovládajú loptu a je smutné, že sú to zahraniční hráči. Viacerí z nich tam nemajú čo robiť a akoby nemali chuť hrať futbal. Radšej idem na nižšie súťaže, kde chlapci hrajú so srdcom.“

Ladislav Jurkemik zažil úspešné obdobie v MŠK Žilina, kde dvakrát pôsobil a s tímom získal slovenský titul. Alfou a omegou jeho úspechu bola výborná kondícia. „Dnes ak povieme niečo my starší tréneri, tak už, samozrejme, nie sme moderní. Ale vidím, že chlapci v lige odpadávajú v 70. minúte a Fortuna lige chýba tempo. Niektorí úplne odchodia celý zápas, u mňa to je neprípustné.“

Polemiky o kvalite našej najvyššej súťaže sú podľa Ladislava Jurkemika zbytočné, všetko sa ukáže v pohárovej Európe. „Potom je vidieť, že v predkolách vypadávame. Intenzívne sledujem švajčiarsku ligu, zoberte si Bazilej, ktorý po 20. kole má skoro vždy obrovský náskok na čele tabuľky. V polovičnom tempe vyhrajú každý rok ligu, zrazu chytia od Arsenalu v Lige majstrov trojku.“ Témou dňa v Čadci bolo odhlásenie Myjavy z Fortuna ligy, svoj pohľad ponúkol aj Jurkemik. „Neviem presné dôvody, no myslím si, že niečo je choré v tom našom slovenskom futbale. Nech si to robia druhí, ja do toho vŕtať nebudem.“

Mladá generácia futbalistov by nemala v prvom rade myslieť len na veľké peniaze pri prestupu do zahraničia, svojrázny tréner si o tom myslí svoje. „Peniaze pokazia len toho, kto nemá výchovu. Teraz hráči žijú v inej dobe a tí, ktorí sú dobre vychovaní, tak ich peniaze nepokazia, ako napríklad Hamšík a Škrtel. Od týchto dvoch by si mali všetci naši hráči brať príklad,“ dodal na záver Jurkemik.