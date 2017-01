Legendy Realu si dali rande na trávniku: Z Ronaldovho brucha bol v nemom úžase aj slávny útočník

Vedenie Realu pripravilo slávnostný akt pre svojho útočníka Cristiana Ronalda, ktorý len pred pár týždňami získal svoju štvrtú Zlatú loptu a chcelo si uctiť najväčšiu súčasnú hviezdu. Okrem Ronalda však boli na trávniku aj ďalší slávni hráči Bieleho baletu, ktorí v minulosti získali Zlatú loptu pre najlepšieho hráča na svete.

Čítajte viac Ibrahimovič opäť perlil: Manželka mu za takýto darček určite poďakovala

Po Ronaldovom boku tak stáli mená ako Raymond Kopa, Figo, Michael Owen a opäť Ronaldo, lenže ten brazílsky, ktorý žiaril na prelome tisícročí a v časoch svojej najväčšej slávy bol právom označovaný za najlepšieho hráča na zemeguli. Lenže najlepšie časy má majster sveta z roku 2002 dávno za sebou, čím nenarážame len na futbalové umenie, ale aj vzhľad 40-ročného víťaza Zlatej lopty z rokov 1997 a 2002.

Bývalý postrach súperovej obrany poriadne nabral na objeme a so svojím bruchom by sa mohol porovnávať s nejedným štamgastom v dedinskej krčme. Kilá navyše si všimol aj Michael Owen, ktorému to nedalo a svojho bývalého spoluhráča na Twitteri podpichol. „Myslel som si, že kilá naskakujú len mne, ale to len do chvíle, kedy som uvidel môjho bývalého parťáka Ronalda,“ hlesol rovnako skvelý útočník počas aktívnej kariéry.

I thought I was putting the pounds on until I saw my old mate Ronnie! pic.twitter.com/OeuWm23b9s — michael owen (@themichaelowen) January 7, 2017

Na fotografiách pôsobí oproti ostatným Ronaldo skutočne ako nejaký kulturista, lenže niekdajšia hviezda zelených trávnikov nenabrala svalovú hmotu a ledva dopla sako. A veru, ak si Owen myslel, že mu po kariére rýchlejšie naskakujú kilá, oproti Brazílčanovi je stále ako prútik. Treba však povedať, že ani počas kariéry nepatril Ronaldo medzi hráčov s vyšperkovanou postavou.