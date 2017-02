VIDEO V súboji brankárskych legiend triumfoval Buffon nad Casillasom: Porto zarezal vlastný Telles

Do streleckej listiny sa po zmene strán zapísali striedajúci hráči Marko Pjaca a Dani Alves. V druhom stredajšom súboji vyhrala FC Sevilla nad Leicestrom City 2:1. Odvety sú na programe o tri týždne v Turíne, resp. v Leicestri.

Favorizovaný taliansky majster nastúpil v Porte bez obrancu Bonucciho, ktorý za konflikt s trénerom Allegrim zostal sedieť iba na tribúne. Domáci hrali v úvode so suverénom Serie A vyrovnanú partiu, ale oslabil ich vlastný hráč. Obranca Telles sa v priebehu dvoch minút prezentoval dvoma zbytočnými a hrubými faulami, za ktoré videl žlté karty, po tej druhej aj červenú a putoval predčasne pod sprchy. Hostia dlho nevedeli presilovku využiť.

Po zmene strán dostali Porto pod tlak, ale vážnejšiu šancu si nevypracovali. Domáci vysunuli pressing a umne vykrývali krídelné priestory. Ako kľúčové sa ukázali striedania, ktorými Allegri oživil hru Juventusu. Najskôr sa po piatich minútach pobytu na ihrisku presadil Pjaca - 0:1. Danimu Alvesovi stačila na gól necelá minúta, keď tesne po vystriedaní Lichsteinera zvýšil na 2:0 pre hostí. Unavení domáci sa už nezmohli ani na čestný úspech a do Turína tak vycestujú s dvojgólovým mankom.

Na Štadióne Ramóna Sáncheza Pizjuána v Seville mali domáci od úvodu viac z hry. Anglický šampión sa sústredil hlavne na obranu a spočiatku mu to vychádzalo. Po štvrťhodine hry však nevyšiel obranný zákrok kapitánovi hostí Morganovi, ktorý sklzom v pokutovom území fauloval Correu a Andalúzania mali výhodu penalty. K lopte sa postavil sám faulovaný Correa, ale brankár hostí Schmeichel smer jeho strely vystihol a loptu schoval do náručia. Domácich to nepoložilo, naďalej búšili do obranného valu City.

Odmenou im bol vedúci gól Sarabiu, ktorý sa presadil prudkou hlavičkou po centri Escudera. Prevaha domácich pokračovala aj po zmene strán. Zaváhanie po nepremenenom pokutovom kope napravil Correa v 62. minúte, keď využil dobrú prácu Jovetiča a zvýšil na rozdiel dvoch gólov.

Hosťom sa podarilo streliť kontaktný gól, keď sa štvrťhodinu pred koncom presadil kanonier Vardy. Viac im však skalopevná defenzíva Sevillčanov nedovolila, napriek tomu Leicester nebude v domácej odvete bez šance.

FC Sevilla - Leicester City 2:1 (1:0)

Góly: 25. Sarabia, 62. Correa - 73. Vardy. ŽK: Escudero a Carrico (obaja Sevilla). Rozhodca: Turpin (Fr.)

Sevilla: Rico - Rami, Lenglet (55. Carrico), Escudero - Mariano, Vitolo, N'Zonzi, Nasri, Sarabia - Jovetič, Correa (63. Iborra)

Leicester: Schmeichel - Simpson, Morgan, Huth, Fuchs - Drinkwater, Ndidi - Albrighton (88. Amartey), Mahrez, Musa (58. Gray) - Vardy

FC Porto - Juventus Turín 0:2 (0:0)

Góly: 72. Pjaca, 74. Alves. ŽK: Telles, M. Pereira, Herrera, Marcano - Lichsteiner, ČK: 27. Telles. Rozhodca: Brych (Nem.)

Porto: Casillas - M. Pereira, Felipe, Marcano, Telles - D. Pereira - Herrera, Neves (61. Corona), Brahimi (73. Jota) - Silva (30. Layun), Soares

Juventus: Buffon - Lichsteiner (73. Alves), Barzagli, Chiellini, Alex Sandro - Khedira, Pjanič - Cuadrado (67. Pjaca), Dybala (86. Marchisio), Mandžukič - Higuain

Telles vidí po druhom netaktickom faule druhé žltú a zároveň červenú kartu.