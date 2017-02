Manažér Manchestru José Mourinho sa opäť vyfarbil: Zaútočil na moderátora!

Ak "červení diabli" víťazili, tak kontroverzný tréner vtipkoval jedna radosť. Počas tlačovej konferencie zdvihol telefón jedného z novinárov, ktorý ho položil na stôl, aby zaznamenal jeho hodnotenie. „Tu je José Mourinho,“ pobavil všetkých.

Avšak posledný mesiac nevyšiel Ibrahimovičovi a spol. podľa predstáv a v nastúpenom trende chabých výsledkov pokračujú aj začiatkom februára. Remízu 0:0 proti Hullu čakal len málokto. Totálne vytočený bol počas pozápasového rozhovoru tréner Mourinho, najprv si vzal na mušku zdržiavaciu taktiku súpera. „Nevyčítam im to, lebo sú v situácii, keď je pre nich každý bod zlatý. Skôr to je otázka na rozhodcu.“ Televízny moderátor položil otázku, čo mal rozhodca robiť proti zdržovaniu hry. „Ak nerozumiete futbalu, tak by ste nemali v ruke držať mikrofón,“ vypenil na poriadok excentrický Mourinho.

Na pozápasovej tlačovej konferencii začal portugalský kouč vypočítavať, kde všade jeho tím bol poškodený, no novinári to príliš neregistrovali. „Neviem, možno sa vaša profesia uberá iným smerom. Pre mňa bola žurnalistika vždy o tom, aby sa hovorila pravda. Ak by som bol na vašom mieste, tak napíšem, čo vidím a čo myslím. Keď niečo poviem ja, tak schytám za to riadny trest.“