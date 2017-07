Mecenáš trnavského klubu Poór prehovoril: Takáto je pravda o predaji Spartaka!

Začiatkom júla Poór povedal, že sa nenašiel nikto s reálnymi plánmi, kto by mohol prevziať Spartak a žiadnemu zmrzlinárovi vraj klub nepredá. Po Trnave sa niesli chýry, že jedným zo záujemcov mal byť podnikateľ a donedávna minister financií v Česku Andrej Babiš. Podľa Poóra však „ide o klebetu, ktorú je zbytočné komentovať.“

Pre denník Šport najnovšie Poór prezradil, za akých podmienok je ochotný zbaviť sa Spartaku Trnava. „Ak niekto príde, položí peniaze a dá garancie, že naleje doň aspoň päť miliónov eur ročne. Trebárs taký silný partner, akého získala Slavia v čínskom investorovi. V lete v Edene oslavovali titul a vedenie dotiahlo špičkové mená, aké česká liga doteraz nezažila. Na Slovensku potrebujeme zvýšiť úroveň ligy, pritiahnuť kvalitu, aby kluby na medzinárodnej scéne získali na vážnosti a súperi sa ich obávali,“ povedal majiteľ Trnavy.

Rokovania s novým investorom vraj nie sú jednoduché, podľa Poórových slov to je beh na dlhé lakte. „Také možnosti sa rozplynú rýchlo, ako dym z komína. Objavujú sa najmä vtedy, keď započujem niečo negatívne na svoju osobu či klub. Potom si poviem, prečo by som mal ustupovať, utekať? Slovné útoky neriešim, ďalej sa snažím robiť futbal so spolupracovníkmi.“