Megahviezdu Fortuna ligy v Čechách odpísali: Vieme, či sa vráti do Trenčína!

Holandský útočník prišiel do Slavie z Trenčína na české pomery za obrovské peniaze, vyše milióna eur. Očakávania u našich západných susedov boli obrovské. No bublina rýchlo spľasla. Van Kessel sa na jeseň v Slavii trápil a na jej konci vysedával na tribúne. Nič sa nezmenilo ani počas zimnej prestávky.

Ba čo viac, tréner zošívaných Jaroslav Šilhavý oznámil Van Kesselovi, že s mužstvom nepôjde ani na sústredenie do Španielska a má sa hlásiť v juniorskom tíme. „Je pravda, že Gino van Kessel sa do nominácie na herné sústredenie do Španielska nevošiel. O jeho budúcnosti sa rozhodne,“ potvrdil aj hovorca Slavie Michal Býček.

Van Kesel nastúpil v drese Slavie v trinástich zápasoch a strelil štyri góly. „Zo začiatku dostával príležitosti, ale neboli sme spokojní, preto nehrával. Musí na sebe pracovať a presvedčiť nás, že na ihrisko patrí. Zatiaľ to tak nevyzerá,“ vysvetľoval nedávno kouč Šilhavý. „Od Van Kessela sme všetci čakali o trochu viac, ale rovnakú skúsenosť s ním mali aj v Trenčíne, kde potreboval viacej času na adaptáciu. Chceme, aby hrával, ale momentálne miesto v základe nemá. Chce oň zabojovať,“ povedal ešte v decembri generálny riaditeľ Slavie Martin Krob.

Kde zakotví van Kessel?

V kuloároch sa nahlas hovorí, že odchod Gina van Kessela je už hotovou vecou. Najreálnejšie vyzerá možnosť, že Gina pošlú počas jarnej časti na hosťovanie. „Odchod je, samozrejme, tiež možnosť, ale neviem či pre mňa tá správna. Teraz som tu a chcem hrať,“ dodal Van Kessel, ktorý predvádzal v drese AS skvelé výkony. Pôjde opäť hľadať stratenú formu k slovenskému úradujúcemu majstrovi?

„Viete ako to vo futbale chodí. Už zajtra sa môže stať čokoľvek, ale momentálne táto možnosť nepripadá do úvahy. Na jeho poste máme viacerých hráčov. S Ginom sme v kontakte. Bol za nami a rozprával sa s chalanmi i generálnym manažérom, keď sme boli v Nymburku,“ povedal pre Pluska.sk hovorca AS Trenčín, Martin Galajda.

Podľa našich informácií má Slavia na stole niekoľko ponúk na hosťovanie. Najreálnejšie to vyzerá s jeho odchodom do poľskej ligy, kde majú záujem o jeho služby viaceré kluby.