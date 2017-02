Lionel Messi mal starosti so susedmi: Zaskočí vás, ako si s nimi poradil

Barcelonská hviezda býva v modernej oblasti Castelldeffels už dlhé roky. Po prestupe z Liverpoolu sa do rovnakej lokality presťahoval aj jeho kolega z útoku Luis Suarez.

Aj Rakitič býva mimo mesta, pol hodinu autom od Barcelony. „Ani raz som nebol na promenáde La Rambla či vrchu Montjuic,“ prezradil Rakitič. „Nikdy som však nemal so susedmi problémy ako Messi, ktorí robili hluk a musel od nich nakoniec dom kúpiť,“ uviedol Chorvát.

To, že Messi kúpil dom potvrdili aj španielske periodiká. Dario Gol napísal, že Leo kúpil dom v roku 2013. Neprispôsobiví susedia sú tam vraj preto, že nie všetci majú dostatok financií a nedokážu platiť za prenájom domu a často sa tam ľudia obmieňajú. Španieli ďalej uvádzajú, že noví nájomníci smrdeli, boli divokí a hluční, nahlas púšťali hudbu.

Messi, ktorému vadilo, že jeho mladá rodina nemá pokoj to chcel najskôr vyriešiť stavebnými úpravami, no tie mu stavebný úrad nepovolil. Hrozilo, že celý konflikt skončí na súde, no Messi sa napokon rozhodol dom odkúpiť. Okrem daných nehnuteľností v Castelldelfes má Argentínčan postavený dom aj Llavaneres Sant Andreu.