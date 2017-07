Messi nepozval Maradonu na svadbu storočia: Diegova výhovorka vás dostane!

V argentínskom Rosariu si zobral svoju celoživotnú lásku Antonellu Roccuzzovú. Na svadbe nechýbalo ani množstvo športových celebrít, ktorým sa pritrafili menšie problémy.

Hostia si mohli zvoliť, či budú do budovy prichádzať hlavným vchodom cez červený koberec, teda neuniknú objektívom fotografov alebo radšej pôjdu zadným vchodom. Väčšina z nich zvolila prvú variantu.

Veľká časť pozvaných Messiho spoluhráčov mala so sebou manželky či priateľky, až na Brazílčana Neymara. Síce svojej Brune Marquezine ponúkol možnosť byť po jeho boku, kráska so svojím pokladom do Rosaria odmietla letieť. Všetkým ženám sa doporučilo, aby si do Argentíny zbalili minimálne trojo šiat pre zabránenie situácie, že jeden model sa na svadbe objaví viackrát.

Svadbu na chvíľu zatienilo vyše 600 protestujúcich pracovníkov z továrne, ktorí boli prepustení a chceli sa na Messiho udalosti zviditeľniť. Napokon boli z celej akcii vyhnaní. Niektorí však ani neboli pozvaní, čo je prípad trénera Pepa Guardiolu či Diega Maradonu.

Maradona sa momentálne nachádza v Rusku, kde vrcholí Pohár konfederácií a novinári boli zvedaví, prečo nedostal pozvánku na športovú svadbu storočia. "Gratulujem Leovi, vie, ako veľmi ho milujem. Moja pozvánka sa musela niekde stratiť, ale môj prístup k Messimu sa kvôli tomu nezmení. Je to skvelý športovec a človek," originálne obhájil svoju neúčasť na Messiho svadbe legendárny Diego.