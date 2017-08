Messi oznámil svetu veľkú novinku: Ronaldo nebude dvakrát nadšený!

Španielske médiá vo veľkom riešia Messiho budúcnosť, pretože mu po sezóne končí v Barcelone zmluva. Čoraz viac sa špekuluje o odchode z katalánskeho klubu a spomína sa prestup do anglického Manchestru City. Popri tom však svetlo sveta uzrela správa, že argentínsky reprezentant bude po tretíkrát otcom.

Jeho manželka Antonella sa tým pochválila a samotný špílmacher to potvrdil,uvádza anglický portál The Sun. Dvojica má spolu už dve deti, štvorročného Thiaga a ročného Matea. O tom, či to bude aj do tretine chlapec, či sa párik dočká dievčatka, je ešte priskoro polemizovať. Novinári však s dávkou humoru poznamenávajú. Že sa môže narodiť v Anglicku.

Čítajte viac FOTO Ronaldo plodí deti ako na bežiacom páse: Tehotnej priateľky sa nedokáže nabažiť

Koniec zmluvy v Barcelone je ešte ďaleko a je jasné, že prominentný klub si svoju najväčšiu hviezdu nenechá len tak odísť. Hlavne po tom, čo klub opustil Brazílčan Neymar. Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty, ktorá je určená pre najlepšieho futbalistu planéty je teraz myšlienkami inde, teší sa z toho, že bude znovu otcom. To, či sa mu podarí dobehnúť v tomto smere Ronalda z Realu Madrid, sa dozvieme neskôr. Portugalčan má totiž už tri deti a štvrté je na ceste.

Celý Neapol v slzách: Kolegu Mareka Hamšíka zastrelili na ulici

FOTO A je to tu! Vlado Weiss nakoniec šoféroval

FOTO Známy športovec zobral snúbenicu a jej kamarátky na dovolenku: A orgie sa mohli začať!

Weissov škandál baví Slovákov: Vtipné obrázky futbalového reprezentanta vôbec nešetria!