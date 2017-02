Messi s Ronaldom chystajú veľké životné prestupy: Kto bude prvý tentoraz?

Prvý by mal ísť podľa informácií portálu Primicias Ya do chomúta Messi. Dátum svadby Lea a jeho snúbenice Antonelly je stanovený na 24. júna 2017, teda presne v deň Messiho 30-tich narodenín. Miestom obradu by malo byť argentínske Rosário, kde sa hviezda Barcelony narodila.

Áno si rodičia dvoch synov Thiaga a Matea povedia v miestnej katedrále a svadobná fiesta, na ktorú bude pozvaných zhruba 700 hostí, sa bude konať v rezidencii El Arroyo Seco, čo v preklade znamená Suchý potok. Leo práve tu trávi veľa času počas pobytu v Argentíne.

Jeho konkurent Cristiano Ronaldo si svoj deň D naplánoval o rok neskôr. Hoci novú priateľku Georgínu Rodriguézovú predstavil len pred mesiacom, mama hviezdy Realu Madrid Maria Dolores dala synovi zvolenie k sobášu s krásnou brunetkou.

Mama sa s nastávajúcou nevestou zoznámila počas galavečera FIFA a bývalá predavačka u Gucciho si údajne sadla aj s jeho šesťročným synom Cristianom juniorom. Jasno o tom, že v lete roku 2018 budú v Portugalsku znieť svadobné zvony má denník Correio de Manha. CR7 pritom za posledné roky vystriedal mnoho žien, ktoré túžili stať sa jeho manželkou. Zdá sa, že Ronaldove srdce i kývnutie rodiny dostal až teraz...