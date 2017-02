Mladý Brooklyn Beckham šokoval svet: Do 13 rokov nevedel, kto sú jeho rodičia!

Asi ťažko by sme aj v uliciach Slovenska hľadali človeka, ktorý nevie, kto sú Beckhamovci. Rozprávkovo bohatý futbalista a speváčka, ktorí patria medzi najprominentnejšie páry sveta, má troch chlapcov a jedno dievča. O všetky sa s veľkou láskou starajú, aby im nikdy nič nechýba. Možno aj preto najstarší Brooklyn postrehol jednu podstatnú vec, až keď mal trinásť.

„Išli sme s mamou na otcov futbalový zápas a celé tribúny kričali jeho meno. Nechápal som to a želal si, aby tento trápny moment čo najrýchlejšie skončil,“ rozprával príhodu z detstva pre Wonderland najstarší potomok a dodal: „Až vtedy som si uvedomil, že moji rodičia sú vlastne slávni a aj bohatí.“

Brooklyn, ktorý nejde vo futbalových šľapajach svojho otca, sa viac venuje foteniu ako behaniu za loptou. Populárny je jeho instagramový účet a v lete plánuje vydať svoju prvú knihu s fotografiami. Prvý plod lásky Beckhamovcov vyrastá spolu s mladšími bratmi Romeom (14), Cruzeom (11) a sestrou Harper (5). Vytúžená dcérka bývalého hráča Manchestru United či Realu Madrid zistila oveľa skôr, že jej rodičia sú niekto. Bodaj by aj nie, keď ju obliekajú do najluxusnejších značiek a do ruky jej občas dajú aj kabelku za 2000 eur.