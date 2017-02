Mladý futbalista bol pri pôrode syna: Otcom sa stal pred kamerami!

Markizácka šou Baby Boom odštartovala nedávno, a v dnešnej časti sa objaví aj futbalista známy z ligových trávnikov Patrik Banovič. So svojou priateľkou sa zoznámil v posilňovni a spoločne sa tešili na prírastok do rodiny.

„Určite chcem byť pri pôrode, budem oporou, budeme spolu nacvičovať dýchanie a všetky tie ostatné veci, čo k tomu patria,“ vyhlásil ešte pred dňom D Banovič. „Pre mňa to bol väčší šok, Patrik sa veľmi tešil, napriek tomu, že chcel najprv dokončiť vysokú školu a až potom mať bábätko. Ale prišlo to skôr, takže je to dar,“ doplnila Nikoleta Baloghová.

Študentka ekonómie a bývalý futbalista Trnavy či Myjavy bývajú v byte u Nikolinej mamy Denisy. „Od začiatku sme si s jej maminou padli do oka a všade sme chodili spolu, či už do mesta, alebo na lyžovačku. Žijeme spolu už dlhšie všetci traja,“ prezradil rodák z Trnavy. V galantskej nemocnici pred kamerami televízie Markíza príde na svet ich syn Nikolas.