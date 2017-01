Slovenský talent radí spoluhráčom z reprezentácie: Toto je môj recept na úspech!

Od 5. januára sa trenčiansky rodák pripravuje v Dánsku na jarnú časť. Angažmán v tíme FC Nordsjaelland si Lobotka pochvaľuje, u trénera Hlulmanda má isté miesto v základnej zostave. „Musím zaklopať, že mi dôveruje a pravidelne hrávam. Máme mladý káder a niekedy doplácame na minimum skúseností, čo silnejšie tímy ako Kodaň vedia využiť,“ zhodnotil doterajší priebeh jeho tímu v dánskej Superlige, kde „lobotkovci“ figurujú na 9. mieste.

V hre je u Lobotku aj presun do vyspelejšej ligy v Európe, všetko je zatiaľ otvorené. „Nevylučujem to, možno to budem riešiť už teraz, ale zrejme až po majstrovstvách Európy do 21 rokov v Poľsku. Vo futbale však nikdy neviete, čo sa stane.“ Stanislav je presvedčený, že záujem o mladých Slovákov z úspešnej reprezentácie do 21 rokov je dielo myslenia daných hráčov.

„V úspešnej kvalifikácii sme nehrali na náhodu, hrali sme futbal aj za cenu strát. Teraz vidieť, že do zahraničia idú tí, ktorí možno občas niečo pokazia, ale neboja sa hrať. Skôr si kluby všímajú tento typ hráčov ako tých, čo nič nepokazia a hrajú na istotu.“ Nebojácny herný prejav si vypestoval Lobotka v rodnom Trenčíne, podľa neho by zmena myslenia vo všetkých kluboch prospela slovenskému futbalu. „Na Slovensku možno tréneri a ľudia v kluboch rozmýšľajú inak, radšej nech sa prehrá 0:1 ako 2:4. Okrem Trenčína a Žiliny nevidím nejaký tím, čo by chcel hrať dominantný futbal, bohužiaľ.“