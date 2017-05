Mourinho po ďalšom nepodarenom výsledku perlil: Mohol toto povedať?

Červení diabli opäť nezvládli zápas na Old Trafford, keď len remizovali s tímom bojujúcim o záchranu. Labute zo Swansea City obrali Mourinha a spol o dva body.

Aby toho nebolo málo, portugalský tréner stratil kvôli zraneniam ďalších hráčov. K lazaretu sa po nedeli pridala dvojica Eric Bailly a Luke Shaw, druhý menovaný opustil ihrisko už po desiatich minútach.

„Stratili sme hráčov aj body, takže áno, bol to zlý deň. Nie je to o tom, že vyzeráme vyčerpane, my sme. Nemôžete oddeliť náš výkon od kontextu, ktorý je taký, že sme hrali deväť zápasov v apríli s kádrom, ktorý sa z 22 scvrkol na 13-14 hráčov, ktorí sú veľmi, veľmi, veľmi unavení,“ povedal po sklamaní s „labuťami“ Mourinho.

Tréner United hrá zakaždým s inou zostavou, pretože každý zápas sa mu niekto nový zraní. Po najnovšej strate bodov a expresnom zranení Shawa bol taký zúfalý, že to poriadne zaklincoval. „V tomto momente nemôžeme ísť ani z postele na toaletu bez toho, aby sme sa nezranili.“