Mourinho sa posťažoval, no ťal do živého: Bayern Mníchov zvozil pod čiernu zem

Podľa jeho názoru dnes už nie je v Anglicku takéto niečo možné. No v bundeslige to stále existuje a vôbec sa mu to nepáči. Bayern skúpi najlepších hráčov Dortmundu a vyhrá titul.

Čítajte viac Beckham má na krku ďalší škandál: Takto rozzúrenú futbalovú legendu ste ešte nevideli

„V Nemecku má slávny klub titul už v lete. Ide do Dortmundu a kúpi, koho chce. Raz je to Robert Lewandowski, potom Mario Götze či Mats Hummels,“ nechal sa počuť kouč Manchestru United.

A hneď aj porovnával. „Myslíte si, že ja môžem ísť do Tottenhamu, Arsenalu alebo Chelsey a kúpiť ich dvoch najlepších hráčov? Kdeže. Tie časy sú už dávno preč,“ dodal.

„Dnes kluby predávajú iba nepotrebných hráčov. Barcelona, Madrid, PSG a Bayern predávajú tiež iba nepotrebných. Potom je ťažké mať vôbec kvalitný trh,“ uzavrel manažér červených diablov.