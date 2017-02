Na Slovensku vybuchla prestupová bomba! Vždy som bol belasý, hovorí nova posila Slovana

Informuje o tom web Slovana, ktorý dodáva, že Vittek bude pripravený nastúpiť už v sobotňajšom domácom dueli proti AS Trenčín (17.00 h). Obe strany sa dohodli na spolupráci do konca aktuálneho ročníka s možnosťou jej následného predĺženia. Tridsaťštyriročný útočník a odchovanec "belasých" v utorok podpísal kontrakt a trénoval so svojimi spoluhráčmi.

"V júli minulého roka som vyhlásil, že Robo Vittek má u mňa vždy dvere otvorené a že naše cesty sa v budúcnosti snáď ešte stretnú. Deje sa tak už teraz a sme veľmi radi, že Robo je späť v Slovane," vyhlásil viceprezident klubu Ivan Kmotrík mladší a dodal: "Chceli sme mu pomôcť v čase, keď si hľadal nový angažmán. Veríme, že pomôže aj on nám. Môže priniesť ten správny slovanistický duch a dodať do kabíny pozitívny impulz. Robo skrátka do Slovana patrí."

"Ponuka zo Slovana ma trochu prekvapila, bolo to však veľmi príjemné prekvapenie a veľmi ma to potešilo. Dohodli sme sa veľmi rýchlo a korektne. Verím, že budem prínosom a pomôžem tímu v kabíne aj na ihrisku. Počas zimy som sa pripravoval individuálne a cítim sa dobre. Až na dve - tri nové tváre poznám v kabíne každého hráča. Slovan je môj domov a som veľmi rád, že som späť, je to moja srdcovka. Vždy som bol a aj budem belasý," povedal Róbert Vittek.

Skúsený kanonier po uplynulej sezóne 2015/2016 ukončil svoje pôsobenie v Slovane Bratislava, limitovalo ho koleno. Zdravotné problémy ho vyradili aj v súvislosti s prípadnou účasťou na letných ME vo Francúzsku. V októbri sa dohodol na spolupráci s maďarským DVSC Debrecín. Zasiahol do ôsmich stretnutí, v ktorých dvakrát skóroval. Od decembra bol voľný hráč. Vittek v minulosti hral aj za Norimberg, Lille, Ankaragücü, Trabzonspor či Istanbul Büyüksehir Belediyesi. Na MS v JAR 2010 strelil štyri góly. V drese slovenskej reprezentácie odohral 82 zápasov.