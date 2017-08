Najlepší strelec Fortuna ligy je úspešný aj v súkromí: Sexi manželka Mareša porodí malého Zlatana!

Zmenila sa príprava pred víkendovým derby, ktoré je pre Slovan vždy veľmi dôležité?

- Pripravujeme sa stále rovnako. Samozrejme cítim, že je tento zápas dôležitý. Je to veľký zápas, derby, ktoré sa hrá iba dvakrát za sezónu. Nejaká nervozita tam je.

Po dvoch remízach z predošlých kôl beriete len víťazstvo?

- Z posledných dvoch zápasov máme len dva body, čo je málo. Preto hovorím, že je na čase to zlomiť. Do Trnavy musíme ísť pozitívne naladení.

V sobotu budete čeliť mladému brankárovi Trnavy Vantrubovi, aký je na neho recept?

- Nepozerám na to, aký je súperov brankár dobrý. Zatiaľ neprehrali, takže kvalitu určite majú a darí sa aj jemu. Že by som sa nejako špeciálne pozeral na brankára súpera, takt to nie. V sobotu sa budem snažiť opäť presadiť a je mi jedno, kto bude v bráne stáť.

Za Slovan ste už strelili 2 hetriky a v lige máte na svojom konte 5 gólov, koľko ste museli prispieť do klubovej kasy?

- Ešte som do nej nič nedal. Celé som to nejako premeškal, ale viem, že ma už za omeškanie budú spoluhráči naháňať. Samozrejme sú to však príjemné starosti. Som rád, že mi to padá a že tímu môžem pomôcť aspoň svojimi presnými zásahmi. Aj keď nám to príliš zatiaľ nejde po hernej stránke, aspoň strieľam góly. Je to taká malá útecha.

November bude pre vás a vašu manželku Martinu výnimočný, tešíte sa?

- Samozrejme, čakáme bábätko a už vieme, že to bude to chlapček a bude to nový Zlatan (Ibrahimovič - pozn. red.). Náš nový prírastok očakávame koncom jedenásteho mesiaca v roku, čiže v novembri. Veľmi sa tešíme a už teraz nakupujeme nejakú výbavu. Taktiež sú to príjemné starosti a dúfam, že budeme zbierať body, aby bolo všetko v pozitívnej atmosfére.

Príde vás manželka povzbudiť aj do Trnavy?

- Chodí na každý domáci zápas, ale do Trnavy radšej nepôjde. Zostane doma v Bratislave, keďže nechceme riskovať jej zdravie.

Máte nejaký spoločný rituál pred tým, ako opustíte dom a vyrazíte na zápas?

- Pred odchodom na zápas som stále dával pusu Martinke a nášmu psíkovi. Odkedy sme tehotní, dávam žene bozk aj na brucho, čím sa lúčim aj s malým.

Keby ste mohli porovnať, je krajšia Praha, alebo Bratislava?

- Asi vás nepoteším, lebo úprimne sa tieto mestá príliš nedajú porovnať. Praha je Praha. Je to krásne mesto. Myslím si, že Bratislava nie je škaredá, ale príde mi, že tu je trochu viac neporiadku a konkrétne tam, kde bývam, by sa mali o to prostredie ľudia viac starať.