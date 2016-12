Najstarší futbalista na svete si hľadá klub: Neuveríte, v koľkých rokoch vybieha na trávnik

Znie to až neuveriteľné, ale najstarší futbalista Veľkej Británie Dickie Borthwick si hľadá nový klub. A to má už 81 rokov. Je však vo výbornej kondícii a rád by hral zápasy. Odkázaný je momentálne len na charitatívnu akcie, čo sa mu však máli.