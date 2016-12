Našli v Man United nového Fergusona? Legenda takto vyčistila mladíkom žalúdky

Dnes je bývalý nekompromisný futbalista a anglický reprezentant televízny expert a diváci ho môžu na Britských ostrovoch vídať počas víkendov, ako hodnotí dianie na trávnikoch Premier League. Dnes už 38-ročný Ferdinand strávil na Old Trafforde najlepšie roky svojej kariéry a slávny klub si navždy získal miesto v jeho srdci.

Čítajte viac FOTO Čišovský sa od dojatia rozplakal: Športové legendy hrali iba pre neho

Od roku 2002 do 2014 sa Ferdinand tešil zo šiestich ligových titulov či jedného triumfu v Lige majstrov. To, že mu na klube stále záleží, dokumentuje aj video, na ktorom sa prihovoril mládežníkom do 15 rokov. Tí prehrali v derby s mestským rivalom Manchestrom City zahanbujúco 0:9 a po drvivej porážke prišiel mladíkov do šatne povzbudiť samotný futbalista.

Snažil sa ich podporiť, no zároveň im prehovoril do duše, aby mali na pamäti, že so značkou, akou je Manchester United, sa netreba zahrávať. „Musíte pochopiť, že logo tohto klubu nie je žiadny vtip. Musíte sa z toho poučiť a ak sa necítite trápne, naštvane alebo vás takýto výsledok neraní, potom by ste nemali hrať futbal, pretože pre vás veľa neznamená,“ povedal Ferdinand mladým futbalistom.

Tí bývalého úspešného obrancu počúvali ako na ihlách a niet pochýb, že si zobrali jeho slová k srdcu. Kto vie, možno už čoskoro takáto pozícia nebude pre Ferdinanda len výnimkou, ale bude sa svojmu mužstvu prihovárať každý víkend počas polčasovej prestávky. Trénerská rola však zatiaľ nie je v jeho plánoch.



Ferdinandov príhovor začína od 3:20.