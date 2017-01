Vysoká pokuta pre futbalového reprezentanta šokovala Slovensko: Odborníci v tom však majú jasno!

Po tom, čo policajné zložky zadržali hviezdu Slovana Bratislava bolo ihneď jasné, že lieta v problémoch. Pri pumpe v Bánovciach nad Bebravou namerali Kubíkovi 1,48 promile alkoholu v krvi. Sudca Okresného súdu rozhodol v superrýchlom konaní. Vymeral mu astronomickú pokutu 15-tisíc eur a zákaz šoférovania na 3 roky.

Ohlasy ľudí na výšku peňažného trestu pre Kubíka sú negatívne. Preto sme oslovili odborníkov, ktorí sa k danej veci vyjadrili. „Ak má pán Kubík čistý trestný a vodičský register, peňažný trest, ktorý mu udelil súd je príliš vysoký. Z môjho pohľadu sa jedná o neprimeraný trest. Ďalšou vecou je fakt, že nespôsobil dopravnú nehodu, ani ujmu na zdraví, či majetku,“ povedal pre pluska.sk náš zdroj z oblasti práva.

Futbalista, ktorý odohral v slovenskej reprezentácii tri zápasy si mohol skomplikovať situáciu aj tým, že ho neobhajoval žiaden právnik. „Ak sa pán František obhajoval pred súdom sám a nemal pri sebe právnika, ktorý neuzavrel s prokurátorom, ktorý prekladal sudcovi návrh dohodu o vine a treste, v tom prípade môže byť peňažná pokuta vyššia. Potom už je len na osobnej úvahe sudcu, v rámci zhodnotenia dôkazov, akú výšku pokuty udelí previnilcovi,“ dodal právnik, ktorý nechcel byť menovaný.

Oslovili sme tiež človeka z prostredia polície. Tiež sa prikláňa k tomu, že pokuta je príliš vysoká. „Ak sa jedná o viac, ako o jedno promile alkoholu, výšku trestu určuje sudca ( do jedného promile určuje výšku pokuty polícia. Jej rozpätie býva zvyčajne okolo 1000 - 1200 eur). Pričom prihliada aj na životný štandard previnilca. Pokuta, ktorú dostal Kubík je vysoká a zrejme sa prihliadalo aj na spomínanú skutočnosť. Ak by išlo o človeka napríklad s mesačným príjmom 500 eur, výsledná sadzba by nebola taká vysoká,“ prezradil pre Pluska.sk zdroj z oblasti dopravnej polície.

Čítajte viac Prípad reprezentanta Kubíka nie je jediný: Aj títo futbalisti nafúkali za volantom

Kubík to v najbližšom období nebude mať vôbec jednoduché. Najmä preto, lebo sankcie ho neminuli ani od svojho zamestnávateľa Slovana Bratislava. Klub z hlavného mesta mu dal pokutu 33-tisíc eur a na pol sezóny mu znížili plat na polovicu. Zdroj z dopravnej polície tiež tvrdí, že mohlo zavážiť, ako sa František správal pri dychovej skúške. „Pritom sa prihliada aj na skutočnosť, či sa previnilec správa slušne a pri zadržaní spolupracuje. Alebo je arogantný a hrá sa na majstra sveta. Polícia všetky tieto okolnosti zapíše do správy. Na základe policajnej správy sudca potom posudzuje výšku trestu,“ dodal náš zdroj.