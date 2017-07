Nováčik druhej ligy si môže mädliť ruky: Maďarská vláda dala futbalovému Komárnu 6 miliónov eur!

Maďarská vláda vyčlenila podľa informácií TV JOJ 10 miliónov eur na podporu futbalových klubov nielen v Maďarsku. Z tejto sumy zinkasuje 5,9 milióna eur futbal v Komárne. Samotný klub požiadal maďarskú vládu o pomoc v rámci cezhraničnej spolupráce a pred mesiacom navštívil mesto zástupca maďarskej vlády.

Podmienka bola jasná, hrať v celoštátnej súťaži. Mesto, v ktorom žije približne 35-tisíc obyvateľov, využije dotáciu na vyhrievaný trávnik, tréningové ihrisko s umelou trávou, rekonštrukciu hlavnej tribúny i postavenie novej.

„Komárno konečne niečo bude mať, tešíme sa. Máme tu vyše 200 detí, muži hrajú druhú najvyššiu ligu,“ priniesla televízia JOJ vyjadrenie predsedu KFC Juraja Barátha a ďalej vysvetlil: „Keď naši nemajú (peniaze), tak čo máme robiť? My sme žiadali aj tu, na papieri nám bolo prisľúbené. Do dnešného dňa sme nič nedostali. Len počúvame, že ešte musia prísť peniaze, ešte sa musia urobiť projekty.“

Ostrý debut zažijú zverenci Petra Zelenského v sobotu na pôde Skalice. V šestnásťčlennom pelotóne nechce byť nováčik vôbec do počtu. „Nechceli by sme byť fackovacím panákom, hlavne zo začiatku súťaže to budeme mať ťažké,“ uviedol známy tréner na margo plánov v lige, kde sa Komárno musí zaobísť bez množstva opôr z minuloročnej postupovej sezóny.